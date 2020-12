G5 Sahel : Le Tchad prendra la présidence tournante en février 2021

Le chef de l'État Idriss Deby va occuper la présidence tournante du G5 Sahel en février 2021, en remplacement du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a reçu vendredi le secrétaire exécutif du G5 sahel, Maman Sambo Sidikou, ave qui, il a échangé sur la vie de l’organisation et tous les projets qu’elle porte ainsi que leur état d’avancement.



La Présidence explique que "c’est donc dans un contexte difficile que le Maréchal du Tchad va prendre la présidence en exercice du G5 Sahel mais connaissant son sens de dévouement pour la sous région, il saura faire bouger les lignes pour la montée en puissance de cette organisation".



Créé en 2014, le G5 Sahel est un cadre de coopération entre cinq pays, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie, à la fois sur la sécurité et le développement.