G5 Sahel : l'Union européenne annonce une aide supplémentaire

L'Union européenne a annoncé mardi un montant supplémentaire de 194 millions d'euros pour soutenir la sécurité, la stabilité et la résilience au Sahel.



Les nouveaux engagements financiers annoncés se composent de 112 millions d'euros pour contribuer au renforcement des capacités de sécurité et de défense des pays du G5 Sahel, tout en garantissant le respect des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, ainsi que le rétablissement de la présence de l'État et des services de base sur tout le territoire.



Les 82 millions d'euros restants seront mobilisés pour intensifier les efforts de développement et contribuer à améliorer les conditions de vie, la résilience et la cohésion sociale des populations vulnérables.



Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a souligné que « la situation au Sahel continue de se détériorer et la pandémie de coronavirus ne peut nous faire oublier la gravité de la situation dans une région dont les défis sont aussi les nôtres. Le Sahel doit rester en tête de l'agenda international. »



Les annonces ont été faites à l'occasion de la vidéoconférence UE-G5 Sahel coprésidée par le président du Conseil européen, Charles Michel, et Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie et actuel président du G5 Sahel. Le président du Burkina Faso, le président du Mali, le président du Niger, le président du Tchad y ont participé, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général adjoint des Nations Unies.



En cette période de crises multiples affectant le Sahel, les participants ont rappelé l'importance d'un effort accru et ont réitéré l'engagement et la responsabilité communs de tous les acteurs.



Une déclaration commune des membres du Conseil européen avec les États membres du G5 Sahel a été adoptée à l'issue de la réunion.



811,5 millions d'euros d'aide au Tchad de 2014 à 2020



Pour la période 2014-2020, l'UE a alloué 811,5 millions d'euros au Tchad dans la coopération au développement pour soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement rural; gestion durable des ressources naturelles; consolidation de l'état de droit et de la société civile.