Gabon : Investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema - Un retour à l'ordre constitutionnel salué par la communauté internationale

La cérémonie d'investiture, qui s'est déroulée dans une atmosphère solennelle et empreinte d'espoir, a été rehaussée par la présence de nombreux Chefs d'État et de délégations étrangères. Cette participation significative témoigne du rayonnement diplomatique retrouvé du Gabon et de l'intérêt marqué de la communauté internationale pour la stabilité institutionnelle du pays.





L'événement a été perçu comme un signal fort de la volonté du Gabon de tourner la page d'une période de transition et de s'engager résolument sur la voie de la démocratie et du développement. Les discours prononcés ont mis en avant l'importance de la réconciliation nationale, de la consolidation des institutions et de la promotion d'une gouvernance transparente et responsable.