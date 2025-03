Gabon : Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema quitte l'armée, mais garde le pouvoir

« (…) j’ai entendu vos appels, je vous ai écoutés et croyez-moi, je vous ai compris. J’ai pris acte et je reviendrai pour répondre dans les tous prochains jours. »

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a officiellement quitté l'armée ce samedi, marquant une étape clé dans sa trajectoire politique. Cette annonce a été faite lors d'une grande rencontre militaire, où il a déclaré :Le départ du général Oligui Nguema de l'armée ouvre la voie à sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025. Ce moment historique pourrait transformer le paysage politique gabonais, alors que le pays se prépare pour ce scrutin crucial.Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu, et la candidature du général est attendue avec un grand intérêt par les électeurs et les observateurs. Son parcours militaire et son engagement pourraient influencer les dynamiques électorales à venir.Le général Oligui Nguema se positionne ainsi comme un acteur clé de la scène politique gabonaise, et sa candidature sera suivie de près dans les mois à venir, alors que le pays se prépare à choisir son futur leader.