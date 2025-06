RCA : Un Casque bleu tué dans une attaque contre la MINUSCA en Vakaga

Bilan et condoléances

L'attaque, menée par des éléments armés non identifiés, a fait deux blessés graves parmi les Casques bleus du contingent zambien. L'un des soldats a malheureusement succombé à ses blessures.







La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la RCA et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a présenté ses plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la Zambie, ainsi qu'à la famille de la victime. Elle a également souhaité un prompt rétablissement au soldat blessé.







Inquiétude face à la recrudescence des attaques

Valentine Rugwabiza s'est déclarée "profondément préoccupée" par la multiplication des attaques visant les soldats de la paix en République centrafricaine. Elle a rappelé que cette agression est la troisième attaque meurtrière contre des patrouilles de la Mission depuis le début de l'année 2025.







La Cheffe de la MINUSCA a souligné que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Elle a appelé les autorités centrafricaines à "ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes afin qu’ils soient rapidement traduits devant la justice."







Malgré ces "attaques lâches", la Représentante spéciale du Secrétaire général a réaffirmé la détermination inébranlable de la MINUSCA à mettre en œuvre son mandat au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine.