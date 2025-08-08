Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Santé : La RDC confirme ses deux premiers cas de Mpox Clade IIb


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


La République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement confirmé la détection de ses deux premiers cas de mpox clade IIb, la souche la plus répandue à l'échelle mondiale. Ces deux cas ont été identifiés dans la capitale, Kinshasa, a annoncé l'OMS ce vendredi 8 aout 2025.


  En réaction à ces cas, un total de vingt-trois contacts ont été vaccinés. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé son soutien aux mesures d'intervention mises en place par les autorités sanitaires locales pour limiter la propagation du virus.


Ces mesures incluent :
  • L'isolement des patients pour prévenir de nouvelles transmissions.
  • La recherche et le suivi des contacts pour identifier les personnes exposées.
  • La prévention des infections et le contrôle des foyers.
  • Un soutien psychosocial aux personnes affectées.
