Santé : La RDC confirme ses deux premiers cas de Mpox Clade IIb

En réaction à ces cas, un total de vingt-trois contacts ont été vaccinés. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé son soutien aux mesures d'intervention mises en place par les autorités sanitaires locales pour limiter la propagation du virus.
Ces mesures incluent :
- L'isolement des patients pour prévenir de nouvelles transmissions.
- La recherche et le suivi des contacts pour identifier les personnes exposées.
- La prévention des infections et le contrôle des foyers.
- Un soutien psychosocial aux personnes affectées.