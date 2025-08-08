Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso – La diaspora Burkinabè au cœur de la souveraineté alimentaire


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


La ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré/Kaboré, a ouvert le 7 août 2025 à Tenkodogo le Forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè. L'événement, qui a réuni des Burkinabè de l'étranger, avait pour thème « Contribution de la diaspora burkinabè dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso ».


  Dans son discours, la ministre a salué l’engagement de la diaspora et a rappelé l'importance de l'initiative présidentielle pour l'agriculture, lancée par le Capitaine Ibrahim Traoré. Elle a invité les Burkinabè de l'extérieur à devenir des acteurs stratégiques en proposant des solutions innovantes, en transférant des technologies et en réalisant des investissements dans le secteur agricole.

 
La ministre a également promis que le gouvernement s'engage à créer un environnement favorable à l'installation de la diaspora et à ses initiatives économiques, assurant qu'une attention particulière sera accordée aux recommandations du forum.
 
 

Un Défi Collectif


Romuald Sawadogo, président du Comité d'organisation, a souligné que le Burkina Faso a besoin de tous ses citoyens pour réussir les réformes en cours. Le forum, qui se tient sur trois jours, vise à favoriser une participation constructive et impactante de la diaspora pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


