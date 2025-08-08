Burkina Faso – La diaspora Burkinabè au cœur de la souveraineté alimentaire





Dans son discours, la ministre a salué l’engagement de la diaspora et a rappelé l'importance de l'initiative présidentielle pour l'agriculture, lancée par le Capitaine Ibrahim Traoré. Elle a invité les Burkinabè de l'extérieur à devenir des acteurs stratégiques en proposant des solutions innovantes, en transférant des technologies et en réalisant des investissements dans le secteur agricole.





La ministre a également promis que le gouvernement s'engage à créer un environnement favorable à l'installation de la diaspora et à ses initiatives économiques, assurant qu'une attention particulière sera accordée aux recommandations du forum.



Un Défi Collectif

Romuald Sawadogo, président du Comité d'organisation, a souligné que le Burkina Faso a besoin de tous ses citoyens pour réussir les réformes en cours. Le forum, qui se tient sur trois jours, vise à favoriser une participation constructive et impactante de la diaspora pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.