AFRIQUE

RDC-Rwanda : Washington accueille la deuxième réunion du Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Septembre 2025



Les gouvernements des États-Unis, de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Qatar, du Togo (facilitateur de l’Union africaine) et la Commission de l’Union africaine ont publié une déclaration conjointe à l’issue de la deuxième réunion du Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire (JSCM), tenue les 17 et 18 septembre à Washington.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, destiné à restaurer la confiance et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Partage de renseignements et plan d’action
Les délégations ont examiné la situation sécuritaire actuelle dans l’est de la RDC et procédé à un échange de renseignements afin d’établir une vision commune de la menace. Ces informations ont servi de base pour élaborer une approche progressive visant : la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de leurs groupes affiliés ; le désengagement des forces et la levée des mesures défensives par le Rwanda ; la restauration de l’autorité de l’État congolais sur son territoire ; et la reconstruction de la confiance bilatérale entre Kinshasa et Kigali.

Un calendrier fixé
Au terme des deux jours de discussions, les parties ont négocié un ordre opérationnel (OPORD) destiné à mettre en œuvre le Concept d’opérations (CONOPS). L’entrée en vigueur de ce plan est prévue pour le 1er octobre 2025.

Soutiens et engagements
La RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur attachement aux objectifs fixés par l’accord et ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar, à l’Union africaine et au Togo pour leur appui constant. Tous les participants se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour instaurer une paix durable dans l’est de la RDC et dans l’ensemble de la région des Grands Lacs.


