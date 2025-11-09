Tchad : inauguration du mausolée du Dr Djimé Iby Langtar à Manaï (Tandjilé)

L’événement s’est déroulé en présence de l’ancien ministre Donian Sandjima, des secrétaires de séance de la commune de Laï, de plusieurs chefs de canton de la Tandjilé, ainsi que de nombreux invités venus de Laï et d’ailleurs pour la circonstance.



Cette cérémonie solennelle réaffirme la pérennité des idéaux défendus par le Dr Djimé Iby Langtar, notamment son engagement pour le développement et la prospérité de Manaï et, plus largement, du Tchad.



L’un de ses fils a souligné la valeur symbolique de ce lieu de mémoire pour les générations futures, tout en insistant sur l’importance de préserver et transmettre l’héritage du défunt.



Au nom de la présidente nationale du parti UDR, le militant Blaise Doroba a salué les mérites de l’ancien président du parti, le feu Dr Djimé Iby Langtar, avant d’exprimer sa reconnaissance envers les invités ayant honoré l’événement de leur présence.



Les participants ont rendu un hommage émouvant à l’ancien député et président national de l’UDR, saluant son dévouement, son leadership et sa contribution à la vie politique et sociale du pays.