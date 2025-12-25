Fêtes de fin d’année : prévenir les excès pour sauver des vies

Chaque année, durant les festivités de fin d’année, les cas d’accidents de la circulation, d’agressions, de bagarres, voire de violences sexuelles, connaissent une recrudescence inquiétante, créant un climat d’insécurité dans plusieurs quartiers de la capitale. À la veille de Noël, fête de la Nativité, pendant que de nombreux fidèles se recueillent dans les lieux de culte à travers des prières et des veillées, d’autres, principalement des jeunes, choisissent de célébrer la nuit dans les maquis et les boîtes de nuit.



Ces moments festifs basculent souvent dans le drame en raison de la consommation excessive d’alcool, entraînant une perte de contrôle et exposant les participants à de nombreux risques : accidents de la route, infections sexuellement transmissibles (IST), agressions physiques et autres actes de violence.



Par ailleurs, cette période festive est également perçue comme une opportunité par des individus malintentionnés, communément appelés « agresseurs », qui profitent de l’obscurité et de l’ambiance festive pour s’en prendre aux populations. Ces faits sont fréquemment signalés dans plusieurs quartiers de N’Djamena, notamment à Dembé, Chagoua, Habena, Atrone, Gassi (7ᵉ arrondissement), Moursal (6ᵉ arrondissement) et Walia (9ᵉ arrondissement).



La conduite en état d’ivresse demeure l’une des principales causes d’accidents mortels durant les fêtes de fin d’année. Chaque année, la Police nationale dresse un bilan préoccupant des accidents de la circulation et des troubles à l’ordre public enregistrés pendant les célébrations de Noël et de la Saint-Sylvestre.



Dans le but de prévenir ces drames, le ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers l’Office national de la sécurité routière (ONASER), a lancé, le 19 décembre 2025, une vaste campagne de sensibilisation contre la conduite sous l’influence de l’alcool et des drogues, particulièrement en période de festivités. Cette initiative vise à alerter les usagers de la route sur les dangers liés à la conduite en état d’ébriété, à réduire le nombre d’accidents et à promouvoir une conduite responsable.



Par ailleurs, à l’approche de Noël et de la Saint-Sylvestre, les forces de défense et de sécurité, appuyées par les services de secours et les ambulanciers, sont mobilisées aux grands carrefours de la capitale afin de prévenir les accidents et de porter assistance aux victimes.



Célébrer les fêtes est une bonne chose, mais le faire avec modération est encore mieux, car la vie n’a pas de prix. Comme le dit l’adage populaire : « Prévenir vaut mieux que guérir ».



En bon entendeur, salut !