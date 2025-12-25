Tchad : La Police nationale dresse le bilan de la fête de la Nativité 2025 à N’Djamena et en provinces

La Direction générale de la Police nationale a présenté le bilan sécuritaire de la fête de la Nativité 2025, aussi bien pour la ville de N’Djamena que pour les provinces.



Dans sa déclaration, le porte-parole par intérim de la Police nationale, Alio Hachim Alio, a indiqué que, pour la ville de N’Djamena, les services chargés des constats d’accidents de la voie publique, en collaboration avec la Délégation sanitaire de la ville, ont enregistré cent trois (103) cas d’accidents de la circulation, dont huit (08) graves, ainsi que neuf (09) cas de coups et blessures volontaires (CBV).



En ce qui concerne les provinces, vingt-quatre (24) cas d’accidents de la voie publique ont été recensés, dont trois (03) graves, ainsi qu’un (01) cas de coups et blessures volontaires réciproques (CBVR).



Comparativement à l’année précédente, le nombre d’accidents de la voie publique est en hausse, tandis que les cas de coups et blessures volontaires sont en baisse. Cette situation serait due en grande partie à la consommation abusive d’alcool, selon les autorités policières.