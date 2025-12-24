Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Mandoul, six présumés voleurs de panneaux des voies publiques arrêtés


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 24 Décembre 2025



Ce sont six jeunes bras valides qui sont tombés dans les filets des forces de défense et de sécurité, en collaboration avec la commune de Koumra et la population toute entière. Ce après plus de deux ans de recherches. Ils ont été présentés à la presse ce 24 décembre 2025.

Le commissaire central de police de la ville de Koumra, Hassan Wardougou Erdimi, félicite les forces de défense et de sécurité pour ce travail professionnel, qui a abouti à la mise aux arrêts de ces bandits de grand chemin, qui ôtent le sommeil aux citoyens, tout en promettant traquant tous ceux qui opèrent dans l'ombre.

Le maire de la commune de Koumra, Guerindjita Nanhogban se réjouit de la collaboration entre les forces de défense et la population, pour mettre la main sur ces derniers. Guerindjita Nanhogban met en garde les parents qui feront obstruction à la justice.

Sa Majesté, le chef de canton de Koumra, Ngar Koumra Rimbarbaye Nadjitobaye a rappelé que le vol n'a pas sa place à Koumra, avant de dire qu'il est sidéré de voir des jeunes valides, s'adonner à la recherche des gains faciles. Le préfet du département de Mandoul Oriental, Abdoulaye Djibrine Idriss, pour sa part, appelle à la vigilance de la population et promet les mettre à la disposition de la justice, pour subir la rigueur de la loi.


