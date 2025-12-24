Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : infanticide à N'Djamena, une mère de 5 enfants comparaît pour le meurtre de son nouveau-né


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 24 Décembre 2025



Tchad : infanticide à N'Djamena, une mère de 5 enfants comparaît pour le meurtre de son nouveau-né
Un cas d’infanticide présumé a été examiné ce mercredi 24 décembre au tribunal de grande instance de N'Djamena, concernant une prévenue incarcérée à la maison d’arrêt de Klessoum.

Mère de cinq enfants nés de son premier mari, aujourd’hui décédé, et se trouvant veuve depuis, la prévenue a noué une relation avec un nouveau compagnon. Hors mariage, elle est tombée enceinte de cet homme, elle ne souhaitait pas que cet enfant naisse, le considérant comme une honte, et sans avoir mesuré les conséquences de ses actes.

Selon les éléments présentés à la cour, la prévenue a accouché seule. L’enfant était vivant et montrait des signes de vitalité après la naissance. La prévenue l’aurait alors étranglé. Elle aurait ensuite déclaré aux voisins avoir fait une fausse couche, avant de leur annoncer, dans un second temps, que l’enfant était mort-né.

Face à la justice, la prévenue a présenté une version différente des faits. Elle a déclaré s’être sentie mal et avoir acheté des comprimés dans une boutique pour se soigner. Après les avoir ingérés, elle aurait fait une fausse couche, et l’enfant serait mort sur le champ.

Le ministère public a requis une condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis, prenant en compte sa situation de mère de cinq enfants désormais orphelins de père.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/12/2025

مؤسسة «ديو بيني» تنظم حفلًا تضامنيًا لفائدة الأطفال الضعفاء في أنجمينا

مؤسسة «ديو بيني» تنظم حفلًا تضامنيًا لفائدة الأطفال الضعفاء في أنجمينا

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret) Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret) 23/12/2025

Populaires

N’Djamena : deux ans de prison avec sursis pour détournement de mineure

23/12/2025

N’Djamena : deux voleurs de téléphones condamnés à un an de prison

23/12/2025

Tchad : Nokou se dote d’un nouveau système d’approvisionnement en eau potable alimenté à l’énergie solaire

23/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter