Tchad : les artistes saluent la répartition 2025 des droits d’auteur

Les trois plates-formes d'artistes à savoir : Coordination Nationale des Artistes Tchadiens (CONAT) Masngar Jonas Masengo, Union des Organisations Culturelles et Artistiques du Tchad, Dounia Tog-Yangar (UNOCAT) et Coordination des Clubs des Artistes du Tchad (CAT) Allamine Kader, remercient les autorités et partenaires pour leur engagement en faveur de la culture et pour la gestion participative du droit d’auteur.



C’est à travers un point de presse tenu ce mercredi 24 décembre 2025, au Musée national du Tchad, qu’elles ont exprimé leur reconnaissance. L’objectif était d’éclairer l’opinion sur les efforts fournis à différents niveaux pour parvenir, dans les délais impartis, à la répartition des redevances du droit d’auteur pour l’année 2025, conformément aux dispositions de l’arrêté 024 portant règlement général du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA).



Masngar Jonas Masengo, porte-parole de la Coordination nationale des artistes tchadiens (CONAT), a tout d’abord adressé ses meilleurs vœux pour l’année 2025, avant de souligner que cette répartition est rendue possible grâce à la volonté politique du président de la République, chef de l'Etat, du Premier ministre et chef du gouvernement, à vouloir vitaliser le secteur culturel au Tchad.



Les artistes sociétaires du BUTDRA ont saisi cette occasion pour remercier sincèrement le ministre d’État chargé des Finances, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ainsi que le ministre du Développement touristique, culturel et de l’Artisanat, pour leur implication personnelle dans l’amélioration de cette année du montant alloué à la répartition 2025.



Les artistes sociétaires du BUTDRA remercient aussi l’ONAMA qui a fait un petit effort en versant les redevances de l’année 2025 à hauteur de quarante millions de francs CFA, et l’encouragent à doubler d’effort pour le versement intégral des arriérés des années écoulées qui se chiffrent à 150 millions de francs CFA, afin de permettre la deuxième répartition conformément au Décret 313 portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur, et à l’Arrêté 028 portant tarification des droits d’exploitation des œuvres littéraires et artistiques au Tchad.



Les artistes ont félicité les responsables du BUTDRA pour avoir adopté une méthode de travail participative de travail, impliquant les plates-formes culturelles et artistiques dans les démarches de recouvrement des redevances auprès des grands usagers des œuvres de l’esprit.



La répartition, qui se déroule depuis deux jours au Musée national du Tchad, se fait dans le calme et l’ordre.