Tchad : L'Impact des ruptures parentales sur l'épanouissement des enfants

Alwihda Info | Par Gloria Ronel - 8 Novembre 2025



Au Tchad, les ruptures parentales (divorces ou séparations) sont de plus en plus fréquentes, touchant environ un enfant sur trois qui vit désormais dans une famille séparée. Ce phénomène, alimenté par diverses causes (violence conjugale, infidélité, désaccords éducatifs, problèmes d’alcool, pression socio-économique), a des conséquences profondes et durables sur le développement des enfants.





Nébinon Plénitude, une jeune fille d’une vingtaine d’années, illustre bien cette réalité. Elle a vu son enfance traumatisée par la séparation de ses parents. Elle se souvient : « Vivre sans un père pendant mon enfance n’était pas facile. Souvent, en groupe, je ne pouvais pas partager mes ressentis, ce qui me rendait triste. »



Avec l’aide de sa mère, elle a pu surmonter cette douleur et poursuit aujourd'hui des études en gestion à l’université de N’Djamena.





Doumtelem Milamem Rose, mère célibataire, raconte comment elle a sacrifié ses rêves pour offrir un avenir meilleur à ses quatre enfants après la séparation de leur père. Elle a dû jongler entre ses responsabilités et le besoin de maintenir une routine familiale : « J’ai cessé de vivre pour moi-même en les priorisant. Je jouais le rôle du père et de la mère, et voilà qu’ils ont réussi tous les quatre. »



Elle encourage d'autres mères célibataires à faire de l'éducation de leurs enfants une priorité, affirmant que, avec détermination et amour, elles peuvent créer un environnement stable. Dr Achille Nguimfak, expert en santé mentale, souligne que les enfants confrontés à la séparation parentale ressentent souvent insécurité, culpabilité et perte de confiance. Il note que : « Plus l'enfant est jeune, plus il peut être déstabilisé. » Il alerte sur les conséquences à long terme sur la santé mentale si les parents ne créent pas un environnement propice pour leurs enfants.







Agaziz Baroum, sociologue, ajoute que la séparation des parents affecte la stabilité et la prévisibilité dont les enfants ont besoin. Il observe que cela peut entraîner des difficultés scolaires et des problèmes relationnels. Il conseille aux parents de : Expliquer clairement la situation aux enfants, surtout aux adolescents.

Maintenir une bonne relation entre eux.

