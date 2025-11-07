Bruxelles : naissance officielle de la Diaspora Tchadienne du Benelux (D.T.B.)







Cette rencontre fondatrice a permis d’adopter les statuts et le règlement intérieur, d’élire un bureau exécutif représentatif, et de définir une feuille de route ambitieuse pour structurer et dynamiser la communauté tchadienne dans l’espace Benelux.



Le bureau exécutif nouvellement élu se compose de :



Président : M. Moussa Gody

Vice-Président : M. Ali M. Boukari

Secrétaire Général : M. Zaki Mahamat Saleh

Trésorière Générale : Mme Élisabeth Ogundu Mathieu



Appuyés par plusieurs responsables thématiques chargés des projets, de la jeunesse, de la culture, des relations internationales et de l’intégration.





Dans son discours de clôture, le président Moussa Gody a salué la mobilisation exceptionnelle de la communauté et exprimé sa volonté de « bâtir une diaspora unie, active et contributive au développement du Tchad ».





De son côté, l’ambassadeur du Tchad en Belgique a félicité les initiateurs de cette démarche citoyenne et assuré du soutien institutionnel de la représentation diplomatique.





La D.T.B. a pour mission de renforcer la cohésion entre Tchadiens du Benelux, de promouvoir la culture tchadienne et de favoriser la contribution de la diaspora au développement socio-économique du pays.





Ses premières actions concerneront la création de commissions thématiques, l’organisation d’activités culturelles et la mise en réseau des compétences au sein de la diaspora.



Contact :

dtb.asbl.benelux@gmail.com

facebook.com/DiasporaTchadienneBenelux

Siège social : Bruxelles – Benelux