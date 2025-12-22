France - Côte d’Ivoire - Gabon : Un partenariat militaire axé sur l'excellence opérationnelle

Une offre de formation sur mesure

L'originalité de ce partenariat réside dans sa réactivité : les modules de formation sont directement issus des besoins exprimés par les commandements de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Qu'il s'agisse de techniques de tir de précision ou de lutte contre les incendies, chaque session vise à combler une lacune opérationnelle identifiée, garantissant ainsi une efficacité immédiate sur le terrain.

