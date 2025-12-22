France - Côte d’Ivoire - Gabon : Un partenariat militaire axé sur l'excellence opérationnelle

Une offre de formation sur mesure
L'originalité de ce partenariat réside dans sa réactivité : les modules de formation sont directement issus des besoins exprimés par les commandements de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Qu'il s'agisse de techniques de tir de précision ou de lutte contre les incendies, chaque session vise à combler une lacune opérationnelle identifiée, garantissant ainsi une efficacité immédiate sur le terrain.
La maîtrise des environnements complexes
Les soldats ont été mis à l'épreuve dans des cadres variés reflétant la diversité des théâtres africains :
-
Forêt et Montagne : Techniques d'aguerrissement pour les unités de patrouille.
-
Zone Urbaine : Maîtrise des tactiques de combat en milieu clos pour protéger les populations civiles.
-
Air : Entraînements au parachutisme pour assurer une projection de force rapide en cas de crise.
Vers une autonomie stratégique
Au-delà de la force physique, la formation des postes de commandement constitue le pilier de ce partenariat. En simulant des situations de crise complexes, les officiers ivoiriens et gabonais affinent leur capacité de planification et de direction. L'objectif final est clair : permettre aux armées nationales de piloter leurs propres opérations de sécurisation avec un niveau de professionnalisme conforme aux standards internationaux.