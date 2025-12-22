Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

France - Côte d’Ivoire - Gabon : Un partenariat militaire axé sur l'excellence opérationnelle


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


La coopération militaire entre la France et ses partenaires ivoirien et gabonais franchit une nouvelle étape. À travers un cycle de formations intensives, les armées nationales renforcent leurs capacités pour répondre avec agilité aux défis sécuritaires du golfe de Guinée et de l'Afrique centrale.


Images : Armée française - Opérations militaires
Images : Armée française - Opérations militaires


 

Une offre de formation sur mesure

 

L'originalité de ce partenariat réside dans sa réactivité : les modules de formation sont directement issus des besoins exprimés par les commandements de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Qu'il s'agisse de techniques de tir de précision ou de lutte contre les incendies, chaque session vise à combler une lacune opérationnelle identifiée, garantissant ainsi une efficacité immédiate sur le terrain.





 

La maîtrise des environnements complexes

 

Les soldats ont été mis à l'épreuve dans des cadres variés reflétant la diversité des théâtres africains :

  • Forêt et Montagne : Techniques d'aguerrissement pour les unités de patrouille.

  • Zone Urbaine : Maîtrise des tactiques de combat en milieu clos pour protéger les populations civiles.

  • Air : Entraînements au parachutisme pour assurer une projection de force rapide en cas de crise.





 

Vers une autonomie stratégique

 

Au-delà de la force physique, la formation des postes de commandement constitue le pilier de ce partenariat. En simulant des situations de crise complexes, les officiers ivoiriens et gabonais affinent leur capacité de planification et de direction. L'objectif final est clair : permettre aux armées nationales de piloter leurs propres opérations de sécurisation avec un niveau de professionnalisme conforme aux standards internationaux.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école 21/12/2025

Populaires

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025

Tchad : la Coordination des mouvements politico-militaires salue le rôle historique du Qatar pour la paix

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter