TCHAD

N’Djamena prête pour la COP30 au Brésil


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


N’Djamena se positionne ainsi comme un acteur clé sur la scène internationale en matière de politique climatique. Cette participation à la COP30 est une étape importante pour renforcer les engagements locaux et promouvoir un avenir durable pour notre ville.


  L’équipe municipale de N’Djamena, conduite par le Maire Senoussi Hassana Abdoulaye, est fin prête à représenter la capitale tchadienne à la COP30, la grande conférence mondiale sur le climat.

 
Muni de son accréditation, le Maire entend faire rayonner N’Djamena et défendre une vision ambitieuse pour une ville sahélienne résiliente et durable.

 
La conférence débutera officiellement le lundi 10 novembre à Belém (Brésil), mais l’agenda de l’édile tchadien est déjà bien chargé : rencontres bilatérales, panels urbains et échanges sur la résilience climatique.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


