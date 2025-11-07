N’Djamena prête pour la COP30 au Brésil





L’équipe municipale de N’Djamena, conduite par le Maire Senoussi Hassana Abdoulaye, est fin prête à représenter la capitale tchadienne à la COP30, la grande conférence mondiale sur le climat.





Muni de son accréditation, le Maire entend faire rayonner N’Djamena et défendre une vision ambitieuse pour une ville sahélienne résiliente et durable.





La conférence débutera officiellement le lundi 10 novembre à Belém (Brésil), mais l’agenda de l’édile tchadien est déjà bien chargé : rencontres bilatérales, panels urbains et échanges sur la résilience climatique.