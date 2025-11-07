Mali : Échanges entre le Ministre DIOP et le Corps Diplomatique sur la Sécurité et les Hydrocarbures







Autour des questions sécuritaires et d’approvisionnement du Mali en hydrocarbures, le ministre DIOP a souligné les efforts importants du Gouvernement et l’engagement commun des vaillants soldats du Mali et de la Confédération AES, tant dans la lutte contre les terroristes opérant dans notre espace que pour la sécurisation des convois de produits pétroliers.





Pour le ministre, le changement de mode opératoire des terroristes, qui s’attaquent à des cibles « molles » ou économiques, est un signal de leur affaiblissement face à nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de l’exécution de leur projet de déstabilisation du Mali à des fins géopolitiques jugées en perte de vitesse.



Dans la perspective d’une gestion diligente, efficace et durable de la situation, il a souligné les mesures fortes prises par le Gouvernement, sous l’impulsion de Son Excellence le général d’Armée Assimi GOÏTA, président de la Transition, Chef de l’État, dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, présidé par le général de Division Abdoulaye MAÏGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement.



Lors de l’intervention du Doyen, au nom du corps diplomatique, et de la séquence interactive, les ambassadeurs ont souligné avec satisfaction les efforts d’information du ministre DIOP, surtout dans le contexte actuel de prolifération de médias de désinformation, salué les mesures urgentes du Gouvernement visant à trouver des solutions à la crise conjoncturelle et réaffirmé le soutien et l’accompagnement de leurs pays pour relever les défis complexes actuels, y compris le terrorisme qui demeure une menace collective. Le chef de la diplomatie malienne, ainsi que les ambassadeurs, ont particulièrement salué la grande résilience, la patience, la dignité et le courage des populations maliennes qui restent engagées à défendre leur pays, leurs valeurs et leur culture.





Le ministre DIOP a clos les échanges fructueux en rassurant que la protection des Maliens et des étrangers vivant dans notre pays, y compris le personnel diplomatique et consulaire, relève de la responsabilité du Mali qui ne faillira pas à assumer ses obligations et prérogatives de souveraineté.