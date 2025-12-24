Alwihda Info
Coopération : le Tchad et les Etats-Unis renforcent leur front commun contre les stupéfiants


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Décembre 2025



Le mardi 23 décembre 2025, la grande salle de réunion du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a servi de cadre à une rencontre consacrée au renforcement de la coopération sécuritaire entre la République du Tchad et les États-Unis d’Amérique.

La rencontre a été présidée par le secrétaire général adjoint dudit ministère, le commissaire divisionnaire Dr Issakha Haroun Bechir, en présence de l’attaché de sécurité à l’ambassade des Etats-Unis, Michael Schon.

Autour de la table, quelques responsables des forces de sécurité intérieure ont pris part aux échanges à savoir le directeur général adjoint de renseignement et de l’investigation, le général de division Ahmat Youssouf, le directeur adjoint de la Lutte contre les stupéfiants, le commissaire principal Modjangar Barde, ainsi que le directeur de la coopération et de la programmation, le commissaire divisionnaire Adoum Dadi.

Présidant la rencontre, le commissaire divisionnaire, Dr Issakha Haroun Bechir a tenu à rappeler la solidité et la constance des relations de coopération entre le Tchad et les États-Unis, notamment dans le domaine de la sécurité plus particulièrement avec l’avancée de l’excellente coopération avec l’Agence Fédérale Américaine Drug Enforcement Administration (DEA) et le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI).

Il a réitéré l’engagement ferme du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration à poursuivre et approfondir cette collaboration avec les États-Unis d’Amérique. La lutte contre les stupéfiants et autres drogues illicites a été identifiée comme une priorité commune.

À cet effet, la réception de kits de détection de drogues et de matériels de protection a été saluée comme une avancée significative. Ces équipements permettront, non seulement d’identifier les consommateurs et les réseaux, mais aussi de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure.

Pour le secrétaire général adjoint, cette action s’inscrit dans une mission de sauvegarde des populations et de protection de la société, tout en soulignant que le Tchad demeure disposé à partager ses propres expertises en matière de sécurité. Prenant la parole, l’attaché de sécurité de l’ambassade des États-Unis au Tchad Michael Schon a insisté sur les ravages causés par le trafic de drogues, tant au Tchad qu’aux États-Unis.

Selon lui, ce fléau dévaste profondément les communautés et exige une réponse collective et coordonnée. Il a souligné que ce don de kits de détection et d’équipements de protection illustre parfaitement la volonté des forces de l’ordre, à travers le monde, d’unir leurs efforts pour assurer la sécurité des citoyens. Il a salué la qualité de la coordination et du travail conjoint entrepris entre les deux nations.

Cette rencontre témoigne d’une volonté partagée de faire de la coopération sécuritaire un levier majeur de stabilité et de paix.




