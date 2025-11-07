Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 8 Novembre 2025


Le 07 octobre 2025, lors d'une visite de travail à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, Mme Clémence Denis, directrice de l’Institut Français du Tchad (IFT), a rencontré plusieurs acteurs culturels, dont des membres de la société civile, des artistes et des promoteurs culturels, au palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye.


  L’objectif principal de cette rencontre était d'échanger sur les moyens de promouvoir et de développer la culture dans la province du Moyen-Chari. Dès le début, Mme Denis a expliqué que cette tournée vise à :
  • Mieux connaître les structures et équipements culturels de la ville.
  • Identifier les projets en cours.
  • Écouter les besoins des opérateurs culturels.
Elle a souligné que l’IFT souhaite encourager une programmation artistique équilibrée entre les artistes tchadiens et étrangers, tout en renforçant l’accompagnement des créateurs et promoteurs culturels.

 

Mme Denis a également mis l’accent sur l’importance de former les artistes locaux et de développer un véritable service public de la culture, afin que celle-ci devienne un levier de développement pour la province.
Les participants ont salué cette initiative, la qualifiant d'encourageante. Ils ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec l’IFT pour délocaliser davantage d’activités culturelles vers les provinces et bénéficier d’un meilleur appui en matière de financement et de formation.

 

La rencontre s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec la remise d’un cadeau symbolique confectionné localement à Mme Clémence Denis, en signe de reconnaissance et d’amitié. Cette initiative marque une étape prometteuse pour la culture dans la province du Moyen-Chari et souligne l'engagement de l'IFT à soutenir le développement culturel local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
