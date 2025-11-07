Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh

L’objectif principal de cette rencontre était d'échanger sur les moyens de promouvoir et de développer la culture dans la province du Moyen-Chari. Dès le début, Mme Denis a expliqué que cette tournée vise à :
- Mieux connaître les structures et équipements culturels de la ville.
- Identifier les projets en cours.
- Écouter les besoins des opérateurs culturels.
Mme Denis a également mis l’accent sur l’importance de former les artistes locaux et de développer un véritable service public de la culture, afin que celle-ci devienne un levier de développement pour la province.
:
Les participants ont salué cette initiative, la qualifiant d'encourageante. Ils ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec l’IFT pour délocaliser davantage d’activités culturelles vers les provinces et bénéficier d’un meilleur appui en matière de financement et de formation.