









TCHAD Tchad : Le projet SWEDD+ lance un avis de recrutement d'un(e) Expert(e) Statisticien(ne) Économiste

Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Novembre 2025



Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un don IDA, afin de financer les activités du Projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+). Ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement durable et de renforcement des capacités des acteurs locaux. Il entre dans la logique de la vision 2030 « le Tchad que nous voulons ». Pour optimiser les effets de la mise en œuvre de la Composante 3 du projet SWEDD+ et atteindre les résultats escomptés, une conduite efficace et efficiente de ces activités exige la mise en association, de façon synergique, des experts multidisciplinaires. C’est dans cette perspective que le Projet SWEDD+, a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer le recrutement sur une base compétitive le personnel ci-après :

AVIS DE RECRUTEMENT N° 279/ PM /PM / MFBEPCI / SE / SG /SWEDD+ / PM / 2025 Avis de recrutement.pdf (674.4 Ko)

D’un (e) Expert(e) Statisticien (ne) Économiste. Le consultant, suivant son domaine de compétences, fera l’objet d’une évaluation de performance régulière sur la base de son contrat de consultance. Attributions

L’Expert(e) Statisticien (ne) Économiste, placé sous l’autorité du Coordonnateur National du projet SWEDD+ et sous la supervision générale du Coordonnateur de l’Observatoire National de Dividende Démographique (ONDD), l’Expert(e) Statisticien (ne) Économiste du Projet sera chargé d’Identifier les indicateurs qui sont en liaison directe avec le dividende démographique, Participer à la collecte, l’analyse et la dissémination de l’information économique et sociale sur le pays, prévus dans le cadre du Projet SWEDD+, et cela conformément aux procédures en vigueur de la Banque Mondiale. A ce titre, il (elle) travaille en étroite collaboration avec toutes les personnes et structures impliquées dans les Projets. Il aura pour missions de : (i) Contribuer à l’harmonisation des outils de statistique officiels et veiller au contrôle de la qualité des données ; (ii) Recueillir régulièrement les informations et les données de différentes sources ; (iii) Élaborer des documents de synthèse et des notes d’analyses sur la base des indicateurs de dividende démographique retenus ; (iv) Participer à la rédaction d’un annuaire de statistique sociale sur le Tchad, des bulletins d’informations, des notes pays, etc… ; (v) Participer à la présentation des résultats des rapports lors des ateliers de dissémination; (vi) Contribuer à la gestion des supports de données, la mise à jour des produits connexes (données statistiques du site web ou du data portail, périodiques et bulletins thématiques); (vii) Réaliser toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général de l’Économie ou ses mandataires; (viii) être de Nationalité Tchadienne. A ce titre, Il/elle aura les responsabilités et tâches principales décrites dans les Termes de Référence (TDR) en conformité avec les normes et standards de la Banque mondiale. Profil Qualifications et expérience professionnelle

Le ou la candidat (e) doit remplir les conditions suivantes : Être titulaire d’un Diplôme universitaire d’au moins Bac+5 en Statistique appliquée ;

Avoir au moins cinq (5) années d’expériences professionnelles en tant que Statisticien (ne) Économiste sur des problématiques similaires ;

Avoir une expérience pratique dans le domaine de la collecte, traitement et analyse des données démographiques et socio-économiques ;

Être familiarisé avec un langage de programmation, ainsi que les logiciels d'analyse de données (SAS, R, SPSS, STATA, Eviews, ...) ;

Avoir une grande maîtrise des logiciels de saisie (CSPro, …) ;

Avoir une bonne connaissance des données économiques et sociales. Lieu d’affectation et durée du contrat

Il sera proposé à l’intéressé un contrat de Consultant pour une période d’un (01) an assorti d’une période d’essai de six (6) mois, renouvelable annuellement après évaluation de performance jugée satisfaisante. A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément aux dispositions des Clauses dudit contrat. Le poste à pourvoir est à N’Djamena « UGP SWEDD+-Tchad » avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet si nécessaire. Liste des pièces à fournir

Le dossier de candidature doit être constitué des pièces ci-après : Une demande manuscrite signée ;

Une lettre de motivation signée ;

Un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux références pour confirmer les expériences ;

Une copie certifiée conforme des diplômes, certificat et attestations de formation ;

Les preuves des expériences acquises, notamment les copies légalisées des attestations et certificats de travail ;

Une copie légalisée d’acte de naissance ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois mois. Il est porté à l’attention des candidats que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 de la Section III du « Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement – édition de Novembre 2020 », relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts, sont applicables. Un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection de consultant individuel, telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. Dépôt des dossiers de candidatures et clôture

Les dossiers complets, sous pli fermé portant la mention RECRUTEMENT D’UN (E) « EXPERT(E) STATISTICIEN (NE) ÉCONOMISTE » doit être déposés au plus tard le 21 Novembre 2025 à 15 heures 30 minutes au Secrétariat du Projet SWEDD+, sis au quartier Repos, rue de 30m dans le 4ème arrondissement, Av. Gl Ali BRAHIM à côté du Lycée de la Liberté Tel : (+235) 22 53 10 56 N’Djaména – Tchad. Les Candidatures féminines sont fortement encouragées. L’avis de recrutement et les termes de référence sont à consulter sur le site web du Projet : www.sweddchad.org Seuls les candidats sélectionnés à chaque étape du processus seront informés aux adresses électroniques et téléphoniques mentionnées dans leur CV. Le Coordonnateur National du projet pour l’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+) YOUSSOUF AWARE NEÏSSA







Dans la même rubrique : < > Tchad – 9ᵉ Arrondissement de N’Djamena : Visite de terrain à Karwaï – Carré 18 Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH) Tchad : au Mandoul, l'AARMOC visite les femmes détenues de la maison d'arrêt Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)