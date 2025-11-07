Tchad : un cultivateur exemplaire récolte les fruits de son travail à Abtouyour

Conscient des défis liés à l’accès à l’eau dans la province, M. Tirane a pris les devants en faisant venir une machine de forage afin de répondre aux besoins en irrigation. Pour la réalisation de ce projet crucial, il a bénéficié de l’appui de M. Rahma Hisseine, un spécialiste reconnu du forage dans la région du Guéra.



Akouna Tirane a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), qui l’a accompagné tout au long de cette initiative. Toutefois, face à l’ampleur des besoins en eau potable, il lance un appel pressant aux personnes de bonne volonté pour soutenir les efforts d’approvisionnement en eau au profit de la communauté.



Les habitants des villages voisins ne cachent pas leur admiration. Ils félicitent chaleureusement ce cultivateur modèle et l’encouragent à poursuivre sur cette lancée. Pour eux, le succès d’Akouna est une véritable source d’inspiration.



Cependant, la population locale rappelle que sa principale préoccupation demeure l’accès à l’eau potable, indispensable à leur bien-être.



L’histoire d’Akouna Tirane illustre parfaitement comment la détermination individuelle, soutenue par des partenaires engagés, peut transformer une communauté.



Reste désormais à relever ensemble le défi de l’eau potable pour garantir un avenir meilleur à toute la population du Guéra.