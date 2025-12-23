Tchad : Au Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh en croisade contre les dérives administratives

Poursuivant sa visite, le général s’est rendu dans plusieurs services de la mairie, où il a échangé avec les agents présents. Lors de son passage au service de l’état civil, il a interrogé le secrétaire chargé de la délivrance des pièces administratives sur la gratuité de ces documents. À sa grande surprise, il lui a été répondu que certaines pièces étaient délivrées contre le paiement de sommes forfaitaires. Une pratique que le délégué général a immédiatement dénoncée avec fermeté, rappelant que la loi prévoit la gratuité de ces documents pour les citoyens. Il a donné des instructions claires afin que cette disposition soit strictement respectée à l’avenir.



Dans la continuité de sa mission, le délégué général s’est ensuite rendu au siège de la préfecture du département de Bahr-Azoum. Il y a rencontré le secrétaire général, Djido Ali Abatcha, présent à son poste. Le préfet, Mahamat Ahmat Saleh, était quant à lui en mission officielle. Le général Ismat Issakha Acheikh a salué la ponctualité et la présence effective des autres administrateurs, tout en les exhortant à maintenir cette rigueur dans l’exercice de leurs fonctions. Il a insisté sur la nécessité d’un engagement constant et sans faille au service des populations.



Ces visites inopinées s’inscrivent dans une dynamique de moralisation de l’administration publique, impulsée par les plus hautes autorités du pays. Le délégué général entend ainsi instaurer une culture de responsabilité, de transparence et de proximité entre les services publics et les citoyens. Il s’agit, selon lui, de restaurer la confiance entre l’État et les administrés, en mettant fin aux pratiques abusives et à l’absentéisme qui minent l’efficacité des institutions locales.



En conclusion, le général Ismat Issakha Acheikh a réaffirmé sa détermination à poursuivre ces contrôles inopinés dans l’ensemble de la province du Salamat. Il a appelé les responsables administratifs à faire preuve d’exemplarité, à respecter scrupuleusement les textes en vigueur et à placer l’intérêt général au cœur de leurs actions. Pour lui, seule une administration disciplinée, rigoureuse et engagée peut répondre aux attentes légitimes des citoyens et contribuer au développement harmonieux du pays.