Tchad : au Mandoul, officialisation de l'Effata Academy Football

Cette initiative portée par le fondateur du lycée collège franco-anglais Ounoumdon Béyamra, avec la création de cette Academy de football dénommé Effata Academy Football vise à promouvoir l'excellence sportive, tout en assurant la réussite académique des élèves, mais aussi aider les couches défavorisées à avoir l'accès à l'éducation scolaire.



Dans un monde où la passion pour le football est très répandue en milieu jeune, et après plus de 20 ans au service de l'éducation des jeunes, le projet du promoteur, à travers ce complexe sportif, est une opportunité pour les jeunes d'associer l'éducation au sport. Effata Academy Football Club est une infrastructure sportive au service du développement local, et un investissement dans le potentiel illimité des jeunes.



Ounoumdon Béyamra, promoteur de l'Academy a, à cette occasion, présenté le projet qui se veut un cadre de formation des jeunes à la base, tout en offrant une expertise technique, tactique et pédagogique. Ce qui développera des valeurs de cohésion sociale, mais aussi booster les talents pour renforcer le championnat local, national et international.



La construction de ce complexe répond aux normes internationales pour améliorer la formation et les performances des jeunes, tout en attirant les jeunes talents à se découvrir et relever les défis de l'alcoolisme, l'exode rural en milieu jeune.



Il faut noter que la philosophie de l'Academy est de restituer l'équilibre entre le sport et l'éducation, tout en facilitant la détection précoce des potentiels, leur accompagnement global et leur progression vers le haut niveau. Deux jeunes talents sont déjà repérés et évoluent en division 1 à N’Djamena et pourront passer d'autres tests dans des clubs au Nigeria, en Côte-d’Ivoire, au Burkina ou en Belgique.