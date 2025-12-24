Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : au Mandoul, officialisation de l'Effata Academy Football


Alwihda Info | Par - 24 Décembre 2025



Tchad : au Mandoul, officialisation de l'Effata Academy Football
Cette initiative portée par le fondateur du lycée collège franco-anglais Ounoumdon Béyamra, avec la création de cette Academy de football dénommé Effata Academy Football vise à promouvoir l'excellence sportive, tout en assurant la réussite académique des élèves, mais aussi aider les couches défavorisées à avoir l'accès à l'éducation scolaire.

Dans un monde où la passion pour le football est très répandue en milieu jeune, et après plus de 20 ans au service de l'éducation des jeunes, le projet du promoteur, à travers ce complexe sportif, est une opportunité pour les jeunes d'associer l'éducation au sport. Effata Academy Football Club est une infrastructure sportive au service du développement local, et un investissement dans le potentiel illimité des jeunes.

Ounoumdon Béyamra, promoteur de l'Academy a, à cette occasion, présenté le projet qui se veut un cadre de formation des jeunes à la base, tout en offrant une expertise technique, tactique et pédagogique. Ce qui développera des valeurs de cohésion sociale, mais aussi booster les talents pour renforcer le championnat local, national et international.

La construction de ce complexe répond aux normes internationales pour améliorer la formation et les performances des jeunes, tout en attirant les jeunes talents à se découvrir et relever les défis de l'alcoolisme, l'exode rural en milieu jeune.

Il faut noter que la philosophie de l'Academy est de restituer l'équilibre entre le sport et l'éducation, tout en facilitant la détection précoce des potentiels, leur accompagnement global et leur progression vers le haut niveau. Deux jeunes talents sont déjà repérés et évoluent en division 1 à N’Djamena et pourront passer d'autres tests dans des clubs au Nigeria, en Côte-d’Ivoire, au Burkina ou en Belgique.
Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/12/2025

Tchad : Au Mayo-Kebbi Ouest, Mgr Dominique Tinoudji félicite le Délégué général du gouvernement

Tchad : Au Mayo-Kebbi Ouest, Mgr Dominique Tinoudji félicite le Délégué général du gouvernement

من أجل الوحدة والمصالحة: منظمة GREEN CHAD توجه نداءً وطنيًا إلى القيادة التشادية من أجل الوحدة والمصالحة: منظمة GREEN CHAD توجه نداءً وطنيًا إلى القيادة التشادية 23/12/2025

Populaires

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)

23/12/2025

N’Djamena : deux ans de prison avec sursis pour détournement de mineure

23/12/2025

N’Djamena : deux voleurs de téléphones condamnés à un an de prison

23/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter