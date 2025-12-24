Tchad - Gestion des finances publiques : le PAGESE forme les conseils provinciaux à l’utilisation du SIGFiP

Organisé sur deux jours, cet atelier a réuni les présidents des conseils provinciaux ainsi que les Responsables administratifs et financiers (RAF) des différentes provinces du pays. Il visait principalement à doter les acteurs locaux des compétences nécessaires pour une meilleure planification, exécution et supervision des finances publiques, notamment des budgets provinciaux, à travers une appropriation efficace du SIGFiP.



Prenant la parole à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a souligné l’importance stratégique du SIGFiP dans le processus de décentralisation. Selon lui, la maîtrise de cet outil par les acteurs provinciaux constitue un enjeu majeur pour une gouvernance locale crédible, efficace et transparente.



« Il ne saurait y avoir de gestion locale performante sans une administration financière rigoureuse, transparente et harmonisée », a-t-il déclaré, tout en insistant sur le rôle central des présidents des conseils provinciaux et des RAF, garants de la bonne exécution budgétaire et de l’utilisation efficiente des ressources publiques au service des populations.



Clôturant officiellement les travaux, la ministre déléguée auprès du ministère des Finances et du Budget, chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Madame Fatma Haram Acyl, a rappelé le caractère structurant et stratégique du SIGFiP dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Elle a toutefois précisé que l’efficacité de cet outil dépendra avant tout de la rigueur, du sens de la responsabilité et du respect scrupuleux des procédures par ses utilisateurs.