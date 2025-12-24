Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Gestion des finances publiques : le PAGESE forme les conseils provinciaux à l’utilisation du SIGFiP


Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar - 24 Décembre 2025


​Le Projet d’Appui à la Gouvernance Économique et au Secteur Extractif (PAGESE) a procédé, ce mardi 23 décembre 2025, à l’hôtel Ledzer Plaza de N’Djamena, à la clôture officielle d’un atelier de formation consacré au renforcement des capacités des conseils provinciaux sur l’utilisation du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP).


Organisé sur deux jours, cet atelier a réuni les présidents des conseils provinciaux ainsi que les Responsables administratifs et financiers (RAF) des différentes provinces du pays. Il visait principalement à doter les acteurs locaux des compétences nécessaires pour une meilleure planification, exécution et supervision des finances publiques, notamment des budgets provinciaux, à travers une appropriation efficace du SIGFiP.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a souligné l’importance stratégique du SIGFiP dans le processus de décentralisation. Selon lui, la maîtrise de cet outil par les acteurs provinciaux constitue un enjeu majeur pour une gouvernance locale crédible, efficace et transparente.

« Il ne saurait y avoir de gestion locale performante sans une administration financière rigoureuse, transparente et harmonisée », a-t-il déclaré, tout en insistant sur le rôle central des présidents des conseils provinciaux et des RAF, garants de la bonne exécution budgétaire et de l’utilisation efficiente des ressources publiques au service des populations.

Clôturant officiellement les travaux, la ministre déléguée auprès du ministère des Finances et du Budget, chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Madame Fatma Haram Acyl, a rappelé le caractère structurant et stratégique du SIGFiP dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Elle a toutefois précisé que l’efficacité de cet outil dépendra avant tout de la rigueur, du sens de la responsabilité et du respect scrupuleux des procédures par ses utilisateurs.

« À votre retour dans vos provinces respectives, il vous appartiendra de traduire concrètement les acquis de cette formation dans vos pratiques quotidiennes, de veiller à une exécution budgétaire conforme aux règles et de promouvoir durablement une culture de la redevabilité, de la transparence et de la performance », a-t-elle exhorté.

Durant ces deux journées intensives, les participants ont renforcé leurs compétences techniques, approfondi leur compréhension des procédures de la chaîne de la dépense publique et amélioré leur maîtrise des principales fonctionnalités du SIGFiP. Les travaux pratiques, les échanges et les discussions interactives ont permis d’identifier aussi bien les défis à relever que les opportunités offertes par ce système pour une gestion plus rigoureuse, plus transparente et plus performante des finances publiques au niveau provincial.

Il convient de rappeler que cet atelier a été organisé avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), dont l’accompagnement contribue de manière significative au renforcement des capacités institutionnelles et à la consolidation de la gouvernance financière au Tchad.


