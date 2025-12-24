Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, un homme d’une quarantaine d’années meurt dans un accident de la circulation


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 24 Décembre 2025



Tchad : à Abéché, un homme d’une quarantaine d’années meurt dans un accident de la circulation
Un homme âgé d’une quarantaine d’années a trouvé la mort, ce mercredi 24 décembre 2025, dans un accident de la circulation survenu dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.

Le drame s’est produit dans la matinée, à proximité de la station-service Abou Hassan, lorsqu’il est entré en collision avec un véhicule stationné sur la chaussée asphaltée.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été officiellement précisées. Une enquête pourrait être ouverte par les services compétents afin de déterminer les causes exactes de ce tragique accident.


