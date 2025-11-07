Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Les ministres en charge de la Défense de la Confédération AES achèvent une réunion stratégique à Niamey


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


Une rencontre qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération sécuritaire entre les trois pays, notamment par l’accélération de l’opérationnalisation de la Force unifiée de l’AES.


Niger : Les ministres en charge de la Défense de la Confédération AES achèvent une réunion stratégique à Niamey


  À l’issue de la réunion, Son Excellence le général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, président de la République, s’est entretenu avec les ministres au Palais de la présidence.

 
Le général de Corps d’Armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, le général de Brigade Célestin Simpore, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Burkina Faso, et le général d’Armée Salifou Mody, ministre d’État, ministre de la Défense Nationale du Niger ont présenté les conclusions de la rencontre au Chef de l’État nigérien.

 
L’audience s’est déroulée en présence du général de Brigade Ibroh Amadou Bacharou, chef d’état-major particulier du président de la République, et de M. Salim Mahamadou Gado, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Chef de l’État.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/11/2025

Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh

Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh

Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception 08/11/2025

Populaires

Doha 2025 : les dirigeants du monde adoptent de nouvelles déclarations pour le développement social dans un contexte de crises

08/11/2025

Eighth CIIE sets new records in exhibition area, number of participating enterprises

08/11/2025

Niger : Grand meeting populaire du Général Tiani à Gaya pour la refondation nationale

09/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 08/11/2025 - Barra Lutter

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?

Tchad : L'Impact des ruptures parentales sur l'épanouissement des enfants Tchad : L'Impact des ruptures parentales sur l'épanouissement des enfants 08/11/2025 - Gloria Ronel

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter