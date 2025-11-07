Niger : Les ministres en charge de la Défense de la Confédération AES achèvent une réunion stratégique à Niamey





À l’issue de la réunion, Son Excellence le général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, président de la République, s’est entretenu avec les ministres au Palais de la présidence.





Le général de Corps d’Armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, le général de Brigade Célestin Simpore, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Burkina Faso, et le général d’Armée Salifou Mody, ministre d’État, ministre de la Défense Nationale du Niger ont présenté les conclusions de la rencontre au Chef de l’État nigérien.





L’audience s’est déroulée en présence du général de Brigade Ibroh Amadou Bacharou, chef d’état-major particulier du président de la République, et de M. Salim Mahamadou Gado, directeur de cabinet adjoint du président de la République, Chef de l’État.