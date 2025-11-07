Alwihda Info
ANALYSE

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 8 Novembre 2025


Dans de nombreux pays africains, notamment au Tchad, les titres de Professeur et de Docteur symbolisent l'excellence académique et le sommet du savoir. Ils témoignent d'années d'études, de recherches approfondies et d'une fierté collective. Cependant, une question cruciale se pose : que valent ces distinctions si elles ne profitent pas à la société et au développement économique ?


  Souvent, les recherches et savoirs accumulés restent cloisonnés dans les universités et les laboratoires. Les innovations et études avancées ne trouvent pas de traduction concrète dans des domaines essentiels tels que l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé ou les infrastructures. Ce phénomène conduit à un capital humain exceptionnel avec un impact économique quasi nul.



Un Rôle à Redéfinir

Le rôle des Professeurs et des Docteurs devrait dépasser les murs de l'université. Ils peuvent :
  • Former et Inspirer : Éduquer une nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs capables de transformer le savoir en opportunités économiques.
  • Accompagner le Secteur Privé et Public : Proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux.
  • Influencer les Politiques Publiques : Orienter les ressources vers la recherche appliquée et le développement durable.

Leadership et Influence

Un professeur ou un docteur a le potentiel d'influencer les politiques publiques, la gestion économique ou la stratégie de développement. Ignorer cette responsabilité, c'est laisser passer une opportunité de transformation réelle.

 

Pour que ces titres prennent tout leur sens, leurs détenteurs doivent sortir des amphithéâtres et s'impliquer activement dans le développement de leur communauté. Former de jeunes talents, accompagner les entreprises locales, conseiller les décideurs publics, ou encore orienter la recherche vers des solutions concrètes sont autant de leviers pour transformer le savoir en richesse collective.

 
Sinon, la reconnaissance académique reste symbolique, et la société continue de tourner le dos à un potentiel immense. Au Tchad, il est urgent que l’excellence intellectuelle se conjugue avec l’action économique pour que le savoir devienne un véritable moteur de prospérité.


