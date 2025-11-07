Alwihda Info
AFRIQUE

Zambie : Le Président Hakainde Hichilema visé par des jets de pierres fuit son discours


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


Le Président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a été contraint de fuir et d'abandonner son discours après avoir été visé par des jets de pierres lancées par des jeunes en colère.

L'incident s'est produit cet après-midi du 8 novembre 2025 dans un marché de la capitale, alors que le Président s'adressait au public.


Zambie : Le Président Hakainde Hichilema visé par des jets de pierres fuit son discours


 
Le 8 novembre 2025, lors d'un discours dans un marché de la capitale zambienne, le président Hakande Hichilema a été contraint de fuir après que des jeunes en colère ont commencé à lui lancer des pierres. Cet incident a eu lieu alors qu'il s'exprimait devant la foule, dénonçant la mauvaise gouvernance.

 

Les jeunes manifestants accusaient le président de ne pas avoir respecté ses promesses de campagne. Leur frustration a culminé en violence, forçant le président à abandonner son discours. Heureusement, il a été sauvé par son aide-de-camp et les agents de sécurité présents.

 

Cet événement soulève des questions sur la situation politique en Zambie, où des sentiments de mécontentement et de frustration envers le gouvernement semblent croissants. Dans d'autres pays africains, des réactions similaires pourraient entraîner des mesures drastiques contre les manifestants, mais la situation en Zambie a montré un autre aspect du mécontentement populaire.

 

Cet incident met en lumière les défis auxquels fait face le président Hichilema et son administration, et souligne l'importance d'une gouvernance transparente et responsable pour répondre aux attentes des citoyens.
 
Peter Kum
