Le 8 novembre 2025, lors d'un discours dans un marché de la capitale zambienne, le président Hakande Hichilema a été contraint de fuir après que des jeunes en colère ont commencé à lui lancer des pierres. Cet incident a eu lieu alors qu'il s'exprimait devant la foule, dénonçant la mauvaise gouvernance.
Zambie : Le Président Hakainde Hichilema visé par des jets de pierres fuit son discours
Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Novembre 2025
Le Président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a été contraint de fuir et d'abandonner son discours après avoir été visé par des jets de pierres lancées par des jeunes en colère.
