Zambie : Le Président Hakainde Hichilema visé par des jets de pierres fuit son discours

Le 8 novembre 2025, lors d'un discours dans un marché de la capitale zambienne, le président Hakande Hichilema a été contraint de fuir après que des jeunes en colère ont commencé à lui lancer des pierres. Cet incident a eu lieu alors qu'il s'exprimait devant la foule, dénonçant la mauvaise gouvernance. Les jeunes manifestants accusaient le président de ne pas avoir respecté ses promesses de campagne. Leur frustration a culminé en violence, forçant le président à abandonner son discours. Heureusement, il a été sauvé par son aide-de-camp et les agents de sécurité présents. Cet événement soulève des questions sur la situation politique en Zambie, où des sentiments de mécontentement et de frustration envers le gouvernement semblent croissants. Dans d'autres pays africains, des réactions similaires pourraient entraîner des mesures drastiques contre les manifestants, mais la situation en Zambie a montré un autre aspect du mécontentement populaire. Cet incident met en lumière les défis auxquels fait face le président Hichilema et son administration, et souligne l'importance d'une gouvernance transparente et responsable pour répondre aux attentes des citoyens.