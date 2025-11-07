COP 30 : le ministère de l’Environnement mobilise ses partenaires autour de la dépression de Bodélé

La dépression de Bodélé, un trésor écologique mondial



Située dans la région désertique du Djourab, au nord du Tchad, entre le massif du Tibesti et les monts de l’Ennedi, la dépression de Bodélé s’étend jusqu’au Borkou. Ses poussières minérales, portées par les vents d’harmattan, jouent un rôle déterminant dans l’équilibre écologique mondial.



Selon plusieurs études menées par la NASA, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la FAO, ainsi que les universités de Leeds (Royaume-Uni) et de São Paulo (Brésil), la dépression de Bodélé contribue à : la régulation du carbone, la fertilisation naturelle des sols, et la résilience des écosystèmes terrestres et marins.



Un lien vital entre le Sahara et l’Amazonie



Les particules de Bodélé, transportées par les vents, fertilisent les terres africaines, stimulent la photosynthèse marine et apportent des nutriments jusqu’à la forêt amazonienne, située à plusieurs milliers de kilomètres.



Ainsi, le désert du Tchad agit comme un véritable poumon minéral, soutenant l’un des principaux poumons verts de la planète : la forêt amazonienne.