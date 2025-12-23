Tchad : 300 jeunes formés aux compétences numériques à Abéché

Dans son intervention, le chef du Centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la Semaine de la solidarité numérique. Le thème retenu pour cette édition est : « L’accès aux TIC pour tous ». Les formations proposées portent notamment sur l’informatique, l’intelligence artificielle (IA) et le pilotage de drones, des domaines en pleine expansion.



Procédant à l’ouverture officielle de la session, le Délégué général du Gouvernement a souligné que les technologies de l’information et de la communication ne constituent plus un luxe, mais sont devenues des outils indispensables pour des secteurs clés tels que l’éducation, la santé, l’emploi, l’entrepreneuriat, ainsi que pour l’accès à l’information et aux services administratifs.



Il a, par ailleurs, exhorté les participants à faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de sérieux tout au long de la formation, afin de tirer pleinement profit des connaissances dispensées.



Il convient de rappeler que 300 participants prennent part à ce programme de formation, illustrant l’intérêt croissant pour le développement des compétences numériques dans la province du Ouaddaï.