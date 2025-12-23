Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : 300 jeunes formés aux compétences numériques à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 23 Décembre 2025


L’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) d’Abéché organise, du 23 au 27 décembre 2025, dans ses locaux, une série de formations destinées à renforcer les compétences numériques des jeunes et des acteurs locaux. Le lancement officiel de ces activités a été présidé par le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le Contrôleur général de Police Ismaël Yamouda Djorbo.


Dans son intervention, le chef du Centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la Semaine de la solidarité numérique. Le thème retenu pour cette édition est : « L’accès aux TIC pour tous ». Les formations proposées portent notamment sur l’informatique, l’intelligence artificielle (IA) et le pilotage de drones, des domaines en pleine expansion.

Procédant à l’ouverture officielle de la session, le Délégué général du Gouvernement a souligné que les technologies de l’information et de la communication ne constituent plus un luxe, mais sont devenues des outils indispensables pour des secteurs clés tels que l’éducation, la santé, l’emploi, l’entrepreneuriat, ainsi que pour l’accès à l’information et aux services administratifs.

Il a, par ailleurs, exhorté les participants à faire preuve de ponctualité, d’assiduité et de sérieux tout au long de la formation, afin de tirer pleinement profit des connaissances dispensées.

Il convient de rappeler que 300 participants prennent part à ce programme de formation, illustrant l’intérêt croissant pour le développement des compétences numériques dans la province du Ouaddaï.


