Tchad : six morts dans un grave accident sur l’axe Kana–Moundou

Un tragique accident de la circulation s’est produit le lundi 22 décembre 2025, aux environs de 22 heures, sur l’axe Kana–Moundou, dans la province du Logone Occidental. L’accident a impliqué un véhicule Toyota 4x4 en provenance de N’Djamena, qui est entré en collision avec un poids lourd stationné sur la chaussée.



Le bilan humain est particulièrement lourd. Cinq personnes ont perdu la vie sur le coup. Plusieurs autres occupants du véhicule ont été grièvement blessés et évacués d’urgence vers l’hôpital provincial de Moundou pour recevoir des soins appropriés. Malheureusement, l’un des blessés a succombé à ses blessures peu après son admission à l’hôpital.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, tandis qu’une enquête devrait permettre d’établir les responsabilités.