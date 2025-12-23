Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un incendie ravage plusieurs tonnes de coton à Laounangra, dans le anton de Gagal


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 23 Décembre 2025



Tchad : un incendie ravage plusieurs tonnes de coton à Laounangra, dans le anton de Gagal
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2025, un incendie d’origine inconnue a ravagé une grande partie du stock de coton de Monsieur DJEDOUBOUYOM NESTOR, important producteur du village de Laounangra, dans le canton de Gagal.

Alertés tôt le matin, les habitants ont tenté de maîtriser le sinistre, mais près de la moitié de la récolte, fraîchement mise en tas, est partie en fumée. Selon l’Agent cotonnier de terrain de la zone, les pertes sont estimées à environ six tonnes de coton.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et les circonstances exactes de cet acte.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
