Tchad-EAU : Renforcement du partenariat stratégique avant la Table Ronde du PND à Abu Dhabi







Si la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » mobilise toute l’attention du Tchad, elle suscite aussi un vif intérêt du côté des Émirats arabes unis, hôtes de ces assises. C’est dans cet esprit de partenariat et de réussite partagée que le ministre d’État, Sheikh Shakhbout Bin Nahyane Al Nahyane, est venu à la rencontre du président de la République, Maréchal MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO.





L’événement est d’une importance capitale, car il vise à mobiliser les partenaires internationaux autour de la vision de transformation économique et sociale du Tchad. Le ministre d’État émirati a exprimé le ferme engagement de son pays à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de ce plan ambitieux, en commençant par l’organisation réussie de la table ronde. Témoignant d’une solidarité sans faille, il a souligné que la réussite du Tchad dans cet exercice sera aussi celle des Émirats arabes unis.



De son côté, le Chef de l’État, Maréchal MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO, a salué la qualité du partenariat stratégique entre N’Djaména et Abu Dhabi. Il a assuré son hôte du suivi personnel et rigoureux des préparatifs de la table ronde, tout en exprimant son souhait de voir les travaux se dérouler dans les meilleures conditions, conformément aux normes internationales qui encadrent les grandes conférences.





Tous les regards sont désormais tournés vers la table ronde de financement, dont l’ouverture est prévue dans quelques heures. Ses retombées sont attendues avec un optimisme partagé, aussi bien par la plus haute autorité tchadienne que par l’ensemble de la population.