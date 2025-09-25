Tibesti : les groupes d’autodéfense de Miski cèdent leurs barrières à l’armée tchadienne

Le Chef d’état-major général des armées (CEMGA) a effectué une visite sur les lieux pour constater le transfert effectif. À cette occasion, il s’est rendu dans plusieurs postes de commandement désormais placés sous l’autorité de l’armée tchadienne.



Dans un geste hautement symbolique, un chef du groupe politico-militaire MADAT, issu des groupes d’autodéfense, a partagé un verre de thé avec le CEMGA, signe de réconciliation et de volonté de tourner la page des affrontements.



Le démantèlement progressif des barrières marque une avancée concrète dans le processus de pacification de la région. Les autorités militaires ont salué l’engagement des groupes armés locaux, tout en appelant à poursuivre le dialogue et à renforcer la confiance pour assurer une stabilité durable dans le Tibesti.