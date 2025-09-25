Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tibesti : les groupes d’autodéfense de Miski cèdent leurs barrières à l’armée tchadienne


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Septembre 2025


Miski – Un pas supplémentaire a été franchi vers la consolidation de la paix dans le Tibesti, le 24 septembre 2025. Les groupes d’autodéfense de Miski ont remis l’ensemble des barrières qu’ils contrôlaient aux Forces de défense et de sécurité tchadiennes (FDS).


Tibesti : les groupes d’autodéfense de Miski cèdent leurs barrières à l’armée tchadienne
Le Chef d’état-major général des armées (CEMGA) a effectué une visite sur les lieux pour constater le transfert effectif. À cette occasion, il s’est rendu dans plusieurs postes de commandement désormais placés sous l’autorité de l’armée tchadienne.

Dans un geste hautement symbolique, un chef du groupe politico-militaire MADAT, issu des groupes d’autodéfense, a partagé un verre de thé avec le CEMGA, signe de réconciliation et de volonté de tourner la page des affrontements.

Le démantèlement progressif des barrières marque une avancée concrète dans le processus de pacification de la région. Les autorités militaires ont salué l’engagement des groupes armés locaux, tout en appelant à poursuivre le dialogue et à renforcer la confiance pour assurer une stabilité durable dans le Tibesti.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/09/2025

Tchad : dans le Kanem, réunion sur la situation du système éducation

Tchad : dans le Kanem, réunion sur la situation du système éducation

Tchad : 10 ans de prison ferme pour vol à main armée et coups de couteau Tchad : 10 ans de prison ferme pour vol à main armée et coups de couteau 24/09/2025

Populaires

Tchad : l’ARSE accorde deux mois pour se mettre en conformité

24/09/2025

Tchad : le PNLP mobilise le public contre le paludisme lors d’une journée portes ouvertes

24/09/2025

Cameroun : Révélations sur le meurtre d'une élève de 17 ans à Garoua

24/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter