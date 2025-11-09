Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


L'Ambassadeur Allah-Maye Halina, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Tchad, a adressé un message à la veille de l'ouverture de la table ronde de mobilisation de fonds pour le Plan National de Développement (PND) "Tchad Connexion 2030". La conférence débute ce lundi à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.


  Le Premier Ministre a réaffirmé la préparation de la délégation gouvernementale pour l'événement :
  • Le Gouvernement est prêt à défendre les projets proposés lors de la table ronde, les décrivant comme concrets, chiffrés et bancables.
  • Il a souligné le leadership éclairé du Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, et l'unité de la délégation : chaque ministre et délégué présent porte la voix du "peuple uni, travaillant avec rigueur et avançant d'un même pas vers le progrès".
 

 

 
L'Amb. Allah-Maye Halina a indiqué qu'il ne serait pas physiquement présent à Abu Dhabi, mais qu'il suivrait en direct toutes les étapes de la table ronde depuis son bureau.

 
  • Connexion : Il a affirmé rester connecté pour célébrer chaque partenariat, chaque signature enregistrée et chaque résultat concret.
  • Impératif de Résultats : Il a insisté sur le fait que le peuple tchadien attend des résultats, et que le gouvernement est "suffisamment préparé pour les lui en donner".
Le Premier Ministre a conclu en souhaitant ses "ondes positives" à toute la délégation tchadienne menée par le Chef de l'État.
Peter Kum
