Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

Le Gouvernement est prêt à défendre les projets proposés lors de la table ronde, les décrivant comme concrets, chiffrés et bancables.

Il a souligné le leadership éclairé du Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, et l'unité de la délégation : chaque ministre et délégué présent porte la voix du "peuple uni, travaillant avec rigueur et avançant d'un même pas vers le progrès".

Connexion : Il a affirmé rester connecté pour célébrer chaque partenariat, chaque signature enregistrée et chaque résultat concret.

Impératif de Résultats : Il a insisté sur le fait que le peuple tchadien attend des résultats, et que le gouvernement est "suffisamment préparé pour les lui en donner".

Le Premier Ministre a réaffirmé la préparation de la délégation gouvernementale pour l'événement :L'Amb. Allah-Maye Halina a indiqué qu'il ne serait pas physiquement présent à Abu Dhabi, mais qu'il suivrait en direct toutes les étapes de la table ronde depuis son bureau.Le Premier Ministre a conclu en souhaitant ses "ondes positives" à toute la délégation tchadienne menée par le Chef de l'État.