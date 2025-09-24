Alwihda Info
Tchad : Publication des résultats de l'Appel d'Offres International n°002/SNE/DG/CEPSNE/PASET/2024 (Projet PASET)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Septembre 2025


Publication des résultats de l'Appel d'Offres International n°002/SNE/DG/CEP SNE/PASET/2024 pour le compte du Projet d'Appui au Secteur Electrique au Tchad (PASET) portant sur la réhabilitation et le renforcement du réseau de distribution MT et BT à N'Djamena.


Tchad : Publication des résultats de l'Appel d'Offres International n°002/SNE/DG/CEPSNE/PASET/2024 (Projet PASET)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
TCHAD - 24/09/2025

