Madagascar : un célèbre défenseur de la nature récompensé lors du prix Indianapolis 2025

25 Septembre 2025



Le 27 septembre, le zoo d'Indianapolis célébrera le travail du Dr Lily-Arison René de Roland, lauréat du prix Indianapolis 2025, lors d'un gala organisé dans le centre d'Indianapolis.

Principale récompense mondiale pour la conservation des animaux, le prix Indianapolis est décerné tous les deux ans par le zoo d'Indianapolis.



René de Roland est récompensé pour ses travaux novateurs dans son pays natal, Madagascar, où ses découvertes ont révolutionné les efforts en faveur de la biodiversité et créé un nouveau modèle de protection des espèces mené par les communautés dans l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète.



La célébration de cette année marque également les 20 ans du Prix Indianapolis. Initiative mondiale de conservation du zoo d'Indianapolis, le prix Indianapolis a attribué plus de 7,5 millions de dollars à des défenseurs de l'environnement du monde entier pour soutenir la protection de la faune et de la flore sauvages.



« René de Roland illustre ce que nous avons appris après deux décennies d'existence du prix Indianapolis, à savoir que la conservation durable est le fruit d'un leadership local et d'un partenariat avec la communauté. Nous sommes fiers d'honorer ses réalisations importantes », a déclaré Rob Shumaker, président-directeur général du zoo d'Indianapolis.



En 2006, l'équipe du Dr René de Roland a redécouvert la bécasse de Madagascar, une espèce de canard que l'on croyait éteinte depuis 40 ans, lors d'une expédition dans les zones humides reculées du nord de Madagascar. Cette découverte prouve que certaines des espèces « perdues » de Madagascar peuvent encore être sauvées.



En tant que directeur national du programme Madagascar de The Peregrine Fund, le Dr René de Roland dirige une équipe de conservationnistes malgaches et a établi cinq zones protégées nationales englobant plus de 1 500 miles carrés d'habitat essentiel. Il a également encadré des centaines de conservateurs malgaches, qui ont obtenu 90 maîtrises et 16 doctorats.



« Mon travail s'inspire de ma fierté pour la biodiversité de mon pays et de mon amour pour ses merveilleux habitants », a déclaré le Dr René de Roland. « Je suis reconnaissant de travailler aux côtés de tant de Malgaches dévoués qui se soucient profondément de la protection de notre maison. » René de Roland a été sélectionné parmi six finalistes DeHaan représentant des efforts de conservation sur quatre continents : Alberto Alves Campos (Aquasis) ; Lisa Dabek, Ph.D. (Tree Kangaroo Conservation Program) ; Julie E. Packard (Monterey Bay Aquarium) ; Lee James Taylor White, Ph.D. (Research Institute for Tropical Ecology) ; et Biruté Mary Galdikas, Ph.D. (Orangutan Foundation International). Le lauréat du prix Indianapolis reçoit 250 000 dollars et chaque finaliste DeHaan reçoit 50 000 dollars.



2025 Emerging Conservationist

Le prix Indianapolis 2025 Emerging Conservationist, le chercheur ougandais Mwezi « Badru » Mugerwa, sera également récompensé lors du gala. Mugerwa est le deuxième lauréat du prix « Emerging Conservationist Award », qui récompense une personne âgée de 40 ans ou moins qui œuvre à la sauvegarde d'une espèce ou d'un groupe d'espèces. Mugerwa a été récompensé pour avoir été le pionnier d'une approche communautaire innovante visant à protéger l'insaisissable chat doré africain, l'une des espèces les moins connues d'Afrique.



L'organisation de Mugerwa, Embaka, a inscrit plus de 2 200 membres de la communauté à des programmes de conservation qui répondent aux besoins locaux - des soins de santé au bétail - en échange d'engagements contre le braconnage. Ce programme a été étendu à 19 pays africains par l'intermédiaire de l'Alliance pour la conservation du chat d'or africain. « Une fois que vous êtes dans les communautés et que vous comprenez le problème, les solutions deviennent claires », a déclaré M. Mugerwa.



« Le fait d'avoir un parc national dans son jardin ne devrait pas être un fardeau, mais une opportunité. » Anne Thompson, journaliste primée et ancienne animatrice du gala du prix Indianapolis, animera l'événement de cette année, en compagnie de Saba Douglas-Hamilton, écologiste et productrice de télévision. Josh Kaufman, originaire d'Indianapolis et vainqueur de la sixième saison de l'émission « The Voice » sur NBC, se produira. L'événement est présenté par Cummins Inc.





