TCHAD

Tchad : La société russe ROSGEO réalise un inventaire minier


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Septembre 2025



© ROSGEO
© ROSGEO
La société russe ROSGEO, leader en géologie et acteur majeur de la politique internationale russe, a mené une vaste étude géologique du territoire tchadien, couvrant le Nord, l’Est, le Nord-Est, l’Ouest et le Sud-Ouest.

Cette mission visait à identifier et analyser les données géologiques, spatiales et géochimiques du pays.

Le rapport final de cette étude a été officiellement remis aux autorités tchadiennes le 24 septembre 2025.

Pour rappel, un contrat d’inventaire minier avait été signé en 2024 afin de réaliser ce travail stratégique pour le développement du secteur extractif.


