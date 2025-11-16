Alwihda Info
TCHAD

Tchad–Égypte : un engagement renouvelé pour une coopération renforcée


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


En marge des travaux de la Commission mixte entre les deux pays, le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, s’est entretenu avec son homologue égyptien, Dr Badr Abdelatty. L'échange a débuté par un tête-à-tête avant d'être élargi à leurs collaborateurs respectifs.


Les discussions ont porté sur la nécessité de maintenir une communication permanente et une concertation étroite entre les deux pays. Les deux parties ont salué l’excellence de la coopération bilatérale, en particulier les actions menées par l’Agence égyptienne de partenariat pour le développement, dont les programmes de renforcement des capacités et les missions médicales constituent un appui concret et apprécié au bénéfice du peuple tchadien.

 

Soucieuses de consolider ces acquis, les deux délégations ont également souligné l’importance stratégique du renforcement des échanges entre leurs institutions de formation. La mise en réseau de l’Institut diplomatique égyptien et de l’Académie diplomatique du Tchad est perçue comme un levier essentiel pour la formation de la nouvelle génération de diplomates et un cadre propice au partage d’expertise entre les deux pays.

 

Les deux personnalités ont également évoqué des questions d'intérêt commun et l'actualité internationale, notamment la situation au Soudan.

 

À l’issue de cette audience, les deux Chefs de la diplomatie ont ouvert ensemble les travaux de la troisième session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
