Tchad : Le Sénat s'engage résolument pour la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)

Organisée à l'intention des sénateurs, la session a été inaugurée par la 2ᵉ Vice-présidente de l'institution, Mme Lydie Béassemda, représentant le Président du Sénat. L'événement a rassemblé des représentants du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers pour dresser un bilan des progrès, identifier les défis persistants et esquisser les perspectives futures de la CSU.









La CSU : Une Ambition en Voie de Concrétisation

Dans son allocution, M. Sing-Yabé Barnabas, Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Santé (CNAS), a détaillé le parcours accompli. Il a rappelé que la CSU repose désormais sur un cadre juridique solide, incluant les lois 035-2019 et 026-2020.







Ce cadre a permis la création de la CNAS et de l’Agence Nationale de Régulation (ANAR-CSU), structurant trois régimes d’assurance distincts :



Les salariés (régime contributif).

Les indépendants (régime contributif).

L'Assistance Médicale pour les personnes économiquement démunies (AMED).





M. Sing-Yabé a indiqué que le gouvernement a adopté un Plan Quinquennal (2024-2028) pour un déploiement progressif.











Phase Pilote AMED

La phase pilote a débuté par le régime AMED, ciblant les personnes les plus vulnérables dans trois districts sanitaires tests : Abéché, Bongor et Danamadi. La CNAS a réalisé des actions concrètes :



Identification et immatriculation des bénéficiaires.

Mise en place de conventions avec les structures de santé.

Prise en charge effective des premiers patients.









Défis à Relever et Appel à l'Action

Malgré ces avancées, le Directeur Général de la CNAS a souligné que des défis majeurs persistent, notamment l'adoption de textes d'application structurants, la mutualisation efficace des financements et la réussite de la décentralisation sanitaire.







M. Sing-Yabé a lancé un appel pressant aux sénateurs, les exhortant à jouer un rôle central dans ce chantier national en s'engageant sur quatre axes :



Législation : Voter les lois et textes nécessaires à la consolidation du système. Contrôle : Contrôler l'action gouvernementale pour une mise en œuvre transparente et efficace. Sensibilisation : Sensibiliser les communautés à travers le territoire pour une large adhésion. Plaidoyer Budgétaire : Plaider pour des budgets équitables et pérennes en faveur de la santé.





Il a insisté sur le fait que la CSU est un choix de société, un pilier essentiel de justice sociale et de cohésion nationale.











L'Engagement Institutionnel du Sénat

Dans son discours, Mme Lydie Béassemda a réaffirmé le rôle fondamental de la chambre haute dans la défense des intérêts des collectivités et le soutien indéfectible à la mise en place effective de la CSU.







Le Sénat a mis en place un dispositif institutionnel spécifique pour suivre et accompagner la mise en œuvre de la CSU, en cohérence avec le Plan National de Développement "Tchad Connexion 2030". Cet engagement s'articule autour de quatre axes majeurs :



Un rôle législatif renforcé. Une fonction de contrôle stratégique. Une interface pour la mobilisation sociale. Une impulsion territoriale déterminante.