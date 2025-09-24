Tchad : vandalisme au COST, la majorité des fédérations sportives condamnent fermement

Les fédérations nationales sportives membres du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) ont exprimé, ce mercredi, leur « profonde indignation », suite aux actes de vandalisme perpétrés dans les locaux du comité.



Par la voix d'Allambatna Hervé, secrétaire général de la Fédération Tchadienne de Handball, elles ont condamné avec la plus grande fermeté les événements survenus le dimanche 21 septembre 2025, qu'elles imputent à l'équipe de Yamita Hassan Tété.



Dans un communiqué, les fédérations signataires ont qualifié cet acte « d'inacceptable », constituant selon elles « une atteinte grave à l'intégrité des institutions sportives nationales », et allant « à l'encontre des valeurs de respect, d'unité et de paix prônées par l'olympisme ».



Elles ont apporté leur « soutien total et indéfectible au bureau exécutif légitime du COST », dirigé par Idriss Dokony Adiker, qu'elles reconnaissent comme le président élu. Ce soutien, précisent-elles, est maintenu jusqu'à l'organisation d'élections « libres, transparentes et démocratiques », conformes aux textes en vigueur et à la charte olympique.



Les fédérations affirment par ailleurs « ne pas reconnaître le prétendu bureau provisoire mis en place unilatéralement par Yamita Hassan Tété », une initiative qu'elles estiment être « en violation des procédures et principes régissant le mouvement sportif national ».



Elles appellent en conséquence les autorités nationales compétentes, notamment le ministre en charge des Sports, à « garantir la sécurité des locaux du COST ainsi que la continuité des activités dans un climat apaisé et respectueux des institutions ».



Intervenant par visioconférence devant ses membres, le président Idriss Dokony Adiker a rappelé le cadre légal régissant le COST. Il a expliqué que les textes prévoient que les convocations aux assemblées générales extraordinaires et électives doivent être faites 30 jours à l'avance. La mise en place d'un « bureau provisoire » le jour même des incidents est donc, selon lui, « contraire à leurs textes ».



Il a également révélé que le groupe de M. Tété avait porté plainte contre le comité olympique devant la justice tchadienne. Une démarche qu'il conteste fermement : « Ils oublient que ce comité olympique est régi par des textes sur le plan national. Selon notre charte, nous ne dépendons pas de la justice tchadienne pour ce type de conflits internes. » Le président Adiker a fustigé les méthodes employées.



« Le sport ce n'est pas l'injustice, le sport c'est la justice. Nous ne sommes pas là pour tricher », a-t-il déclaré. « Si aujourd'hui, un problème – qui relève pourtant de la bonne gouvernance – pousse des individus à avoir recours à la justice par des méthodes que vous connaissez tous, à venir brigander, casser et vandaliser le bureau d'une institution qui représente neuf pays de la zone 4 dont je suis le président, c'est intolérable. C'est pour cette raison que nous avons condamné cet acte : aucun motif, aucun acte juridique, ne permet à des individus de venir casser, brigander ou changer les serrures au sein du comité olympique. »



« Nous avons voulu être légalistes, parce que nous croyons en la justice tchadienne », a-t-il ajouté, avant de lancer un appel à l'ensemble du mouvement sportif pour « condamner cet acte, défendre la légalité et mettre tout en œuvre pour que justice soit faite ». Les fédérations signataires ont, pour conclure, réitéré leur engagement indéfectible envers les idéaux olympiques et l'unité du mouvement sportif tchadien, présentée comme le gage d'un avenir serein pour la jeunesse sportive du pays.