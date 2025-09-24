Tchad : dans le Lac, l'envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel conduit une mission avec l’OIM

Une mission conjointe avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), conduite par l'envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel, Robert Zimmermann, séjourne dans la province du Lac. Ce matin elle a rencontré le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani avant d'aller sur le terrain.



L’objectif est de constater les réalisations du projet de stabilisation communautaire mis en œuvre avec l’appui du Royaume des Pays-Bas. La délégation comprend également l’ambassadeur des Pays-Bas au Tchad, Floris Van Euk, le point focal du Programme de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (DDRR), ainsi que des membres de la Commission nationale de pilotage du programme.



Selon l’envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel, Robert Zimmermann, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’accompagnement que le bailleur apporte aux initiatives de stabilisation dans cette province fragile. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, a appelé les partenaires à œuvrer aux côtés du gouvernement pour réussir le processus de Désengagement, Dissociation, Réintégration et Réconciliation (DDRR).



Sur le terrain, la mission s’est rendue sur le site d’hébergement des ex-combattants de Boko Haram afin d’apprécier les conditions d’accueil et les efforts de réinsertion. Elle a également rencontré les autorités traditionnelles et religieuses à la résidence du chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbami.



Ces échanges ont porté sur le renforcement des efforts locaux pour l’accueil et la gestion des ex-associés réinsérés dans leurs communautés d’origine, l’identification des défis persistants dans la mise en œuvre des projets de stabilisation et de réinsertion, ainsi que sur la définition de nouvelles priorités communautaires pour des interventions mieux adaptées aux réalités du terrain.



Cette visite traduit, une fois de plus, l’engagement du Royaume des Pays-Bas à soutenir la paix, la cohésion sociale et le relèvement des communautés dans la province du Lac, une zone longtemps affectée par l’insécurité et les déplacements massifs de populations.