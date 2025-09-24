Avec des millions de vies d'enfants en jeu, Bill Gates déclare que l'humanité est à la croisée des chemins

Lors de son événement 2025 Goalkeepers, le président de la Fondation Gates, Bill Gates, s'est adressé à un public de plus de 1 000 dirigeants de gouvernements, de communautés, de philanthropies et de secteurs privés du monde entier et a lancé un appel sévère mais plein d'espoir aux dirigeants du monde entier : sauver des millions de vies d'enfants et faire en sorte que certaines des maladies les plus mortelles appartiennent à l'histoire d'ici 2045.



"L'humanité est à la croisée des chemins. Avec des millions de vies d'enfants en jeu, les dirigeants du monde entier ont une chance unique de faire quelque chose d'extraordinaire", a déclaré M. Gates. "Les choix qu'ils font aujourd'hui - aller de l'avant avec les coupes sombres proposées pour l'aide à la santé ou donner aux enfants du monde la chance qu'ils méritent de vivre en bonne santé - détermineront le type d'avenir que nous laisserons à la prochaine génération."



Cette année, les pays donateurs confrontés à des défis nationaux, à des niveaux d'endettement élevés et à des populations vieillissantes ont procédé à des coupes sombres dans le financement de l'aide au développement pour la santé (ADS) au niveau mondial. Selon une étude récente de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), les HAD dans le monde ont diminué de 21 % entre 2024 et 2025, et sont maintenant à leur niveau le plus bas depuis 15 ans.



Des décisions clés en matière de financement de la santé mondiale étant attendues avant la fin de l'année, les niveaux de financement totaux pourraient augmenter. Toutefois, si les réductions actuelles sont maintenues, elles menacent des décennies de progrès qui ont permis de réduire de moitié la mortalité infantile depuis 2000, passant de 10 millions d'enfants à moins de 5 millions par an, ce qui constitue l'une des plus grandes réalisations de l'humanité.



Au cours de l'événement annuel, qui s'est concentré cette année sur la relance d'un engagement commun pour sauver la vie des enfants, M. Gates a annoncé que sa fondation s'engageait à verser 912 millions de dollars sur trois ans au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre de la reconstitution des ressources pour la période 2026-2028.



Le Fonds mondial est l'une des initiatives de sauvetage les plus efficaces du 21e siècle. Le cycle de reconstitution des fonds se termine en novembre, ce qui souligne l'urgence pour les gouvernements de prendre des décisions cruciales dans les semaines et les mois à venir pour la vie de millions de personnes.



"Ce qui arrive à la santé des enfants du monde est pire que ce que la plupart des gens réalisent, mais nos perspectives à long terme sont meilleures que ce que la plupart des gens peuvent imaginer", a déclaré M. Gates. "Je ne m'attends pas à ce que la plupart des gouvernements rétablissent soudainement l'aide étrangère à des niveaux historiques, mais je suis optimiste et je crois que les gouvernements peuvent faire et feront ce qu'il faut pour sauver autant d'enfants que possible", a déclaré M. Gates.



Sur fond de réduction des budgets de santé mondiaux, l'événement Goalkeepers a mis en lumière les personnes, les sciences et les innovations, ainsi que les politiques qui accélèrent les solutions permettant aux dirigeants de faire plus avec moins.