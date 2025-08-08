Cameroun – Élection Présidentielle 2025 : Bello Bouba Maïgari candidat et révèle son programme pour le changement

Un Programme Axé sur la Réconciliation et les Réformes



Réformes Institutionnelles et Politiques

Réduction du mandat présidentiel à cinq ans, renouvelable une seule fois.

Abaissement de l'âge électoral à 18 ans, pour permettre à la jeunesse de jouer un rôle plus actif dans la démocratie.

Lancement d'un débat national inclusif sur la forme de l'État afin de résoudre durablement la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO).

Révision du code électoral pour plus d'équité.

pour plus d’équité. Indépendance de la justice et transformation de la Chambre des Comptes en une Cour des Comptes.



Réconciliation Nationale et Mémoire Collective

Adoption d'une loi d’amnistie générale pour tous les détenus d’opinion.

Rapatriement des dépouilles d'Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun, de son épouse et de leur fille, avec les honneurs.

d’Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun, de son épouse et de leur fille, avec les honneurs. Adoption d’une loi pour restaurer la mémoire des martyrs et héros nationaux.



Plan de Relance Économique

Booster la croissance économique du pays et atteindre une croissance à deux chiffres.

Créer des emplois et moderniser les infrastructures.

Améliorer l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé et à l'éducation.

Lutter de manière implacable contre la corruption.

Bello Bouba Maïgari a justifié sa candidature par la nécessité de reconstruire l’unité nationale, de restaurer la démocratie et de relancer l’économie. Son programme, qu'il qualifie de pacte pour la réconciliation et le redressement national, s'articule autour de plusieurs réformes clés, qu'il promet de mettre en œuvre dans les six premiers mois de son mandat s'il est élu.Bello Bouba Maïgari a également présenté un plan de relance économique ambitieux, chiffré à. Ce plan vise à :"Il est temps de bâtir un Cameroun réconcilié avec son Histoire, respectueux de ses citoyens et tourné vers un avenir de justice et d’équité", a déclaré Bello Bouba Maïgari. L’UNDP appelle toutes les forces vives du pays à se mobiliser pour soutenir cette nouvelle ère de responsabilité et de réformes.