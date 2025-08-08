Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun – Élection Présidentielle 2025 : Bello Bouba Maïgari candidat et révèle son programme pour le changement


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


Bello Bouba Maïgari, président national de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 lors d'une déclaration à la presse ce vendredi 8 août 2025. Au siège du parti à Etoa Meki, l’affluence des militants, sympathisants et cadres a témoigné du soutien autour de son engagement.


Un Programme Axé sur la Réconciliation et les Réformes

 
Bello Bouba Maïgari a justifié sa candidature par la nécessité de reconstruire l’unité nationale, de restaurer la démocratie et de relancer l’économie. Son programme, qu'il qualifie de pacte pour la réconciliation et le redressement national, s'articule autour de plusieurs réformes clés, qu'il promet de mettre en œuvre dans les six premiers mois de son mandat s'il est élu.
 


Réformes Institutionnelles et Politiques

 
  • Réduction du mandat présidentiel à cinq ans, renouvelable une seule fois.
  • Abaissement de l'âge électoral à 18 ans, pour permettre à la jeunesse de jouer un rôle plus actif dans la démocratie.
  • Lancement d'un débat national inclusif sur la forme de l’État afin de résoudre durablement la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO).
  • Révision du code électoral pour plus d’équité.
  • Indépendance de la justice et transformation de la Chambre des Comptes en une Cour des Comptes.
 


Réconciliation Nationale et Mémoire Collective

 
  • Adoption d'une loi d’amnistie générale pour tous les détenus d’opinion.
  • Rapatriement des dépouilles d’Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun, de son épouse et de leur fille, avec les honneurs.
  • Adoption d’une loi pour restaurer la mémoire des martyrs et héros nationaux.
 


Plan de Relance Économique

 
Bello Bouba Maïgari a également présenté un plan de relance économique ambitieux, chiffré à 60 000 milliards de FCFA. Ce plan vise à :
  • Booster la croissance économique du pays et atteindre une croissance à deux chiffres.
  • Créer des emplois et moderniser les infrastructures.
  • Améliorer l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé et à l'éducation.
  • Lutter de manière implacable contre la corruption.
"Il est temps de bâtir un Cameroun réconcilié avec son Histoire, respectueux de ses citoyens et tourné vers un avenir de justice et d’équité", a déclaré Bello Bouba Maïgari. L’UNDP appelle toutes les forces vives du pays à se mobiliser pour soutenir cette nouvelle ère de responsabilité et de réformes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


