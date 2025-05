Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme son engagement envers le peuple Gabonais

"Ce 3 mai, j’ai pris un engagement. Celui de servir, de protéger et d’unir tous les Gabonais, y compris ceux de la Diaspora. C’est le sens de mon serment prononcé ce jour", a-t-il déclaré.





Cette déclaration souligne l'importance que le Président accorde à l'unité nationale et à la prise en compte des besoins de tous les Gabonais, y compris ceux vivant à l'étranger. Elle témoigne de sa volonté de placer le service public au cœur de son mandat et de travailler à la construction d'un Gabon uni et prospère.