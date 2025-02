Gabon : le chef de l’État s’entretient avec l’ambassadeur des États-Unis

Le président de la Transition, président de la République gabonaise, chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier, le 12 février 2025 audience, Mme Vernelle Trim Fitzpatrick, ambassadeur des États-Unis d’Amérique près la République gabonaise.



Au cœur des échanges, entre le chef de l’État et la diplomate américaine, figuraient le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, la promotion des opportunités économiques du Gabon auprès des investisseurs américains, notamment à travers l’inauguration récente de l’usine Coca-Cola à Owendo, près de Libreville.



Par ailleurs, la rencontre a également été l’occasion d’aborder l’initiative imminente de l’entreprise Cybastion, spécialisée en cybersécurité et en solutions informatiques, qui prévoit d’offrir une formation gratuite en numérique à 1 000 jeunes Gabonais.



Enfin, le chef de l’État et l’ambassadeur des États-Unis ont saisi l’occasion de cette rencontre pour faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre Libreville et Washington.