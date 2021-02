Grève au Tchad : "nous avons appliqué intégralement le protocole d'accord"

"Les frais de transport, qu'est-ce qui est dit dans le protocole ? Dans le protocole, il est dit que l'État, sur les économies qu'il aura réalisé dans le cadre du recensement, va payer les reliquats des frais de transport de 2016 qui n'ont pas été payés."

"À la fin, nous avons fait les vérifications nécessaires. Les gens qui étaient suspendus, pour l'essentiel ils ont pu justifier. Ils ont été rétablis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'économies. En 2016, ce ne sont pas tous les fonctionnaires qui ont reçu leurs frais. Comme tous les fonctionnaires n'ont pas reçu leurs frais en 2016, il y a une petite partie, à peu près 9 milliards Fcfa, et on a estimé qu'il y a des économies sur lesquelles on pourra les payer. Il n'y a pas eu d'économies. Nous avons saisi le Maréchal et il a tranché : même s'il n'y a pas d'économies, payez. Nous avons appliqué le protocole au-delà de ce qui a été signé. Et le protocole dit que s'il y a d'autres points, on va négocier ; et que personne ne peut aller en grève sans avoir signé un pacte social. C'est écrit dedans".

La grève des travailleurs du secteur public se poursuit au Tchad. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a indiqué lundi que si la grève a pour objet le protocole d'accord signé le 9 janvier 2020, il a été appliqué intégralement."Lisez le protocole d'accord et montrez-nous le point que nous n'aurions pas appliqué. Nous avons appliqué intégralement les points qui sont dans le protocole", a déclaré le ministre.La plateforme syndicale revendicative (UST, CIST, SYNECS et SYMET) exige la levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements, et le paiement des frais de transport de 2017 à 2019. Le ministre apporte des précisions sur la question des frais de transport :Tahir Hamid Nguilin souligne qu'il n'y a pas eu d'économies réalisées :