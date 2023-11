Guinée (Conakry) : Des tirs résonnent à Kaloum au centre de Conakry

Dans la matinée de ce samedi, 4 novembre 2023, « des tirs ont été entendus aux abords de la maison centrale de Coronthie aux bandes de 6 heures du matin », a rapporté Africa Guinée.



Selon plusieurs sources contactées par le journal, « des hommes armés auraient attaqué la maison centrale et exfiltré certains cerveaux liés au massacre du 28 septembre 2009, dont Moussa Dadis Camara, Claude Pivi et Moussa Tiégboro Camara, tous détenus dans le cadre du procès des évènements de 2009 ».



Le site GuinéeNews pour sa part rapporte que c’est « depuis 5 heures du matin » que « des tirs d’armes automatiques retentissent à Conakry, précisément à Kaloum, la commune qui abrite les sièges de la Présidence de la République, du gouvernement, des institutions républicaines, le QG de l’armée… ».



Selon les informations de ce journal, « les rues de la commune sont actuellement désertes et tous les habitants sont terrés dans leurs maisons.



La rentrée de Kaloum, notamment le pont 8 novembre, serait l’épicentre de ces tirs à l’armée automatique. Pour le moment, il n’y a aucune circulation sur l’autoroute Fidel Castro, de Madina, Coléah jusqu’au pont 8 novembre ».